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У Путина отреагировали на фейк роспропаганды о Боинге рейса MH17

У Путина отреагировали на фейк роспропаганды о Боинге рейса MH17 - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
11.12.2019, 12:35

В Кремле считают, что российский канал, который запустил ложь, "предоставил всю палитру версий произошедшего"

У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина прокомментировали заявление гендиректора российского пропагандистского Первого канала Константина Эрнста о том, что сюжет об "украинском истребителе, сбившем малайзийский лайнер" рейса MH17, был просто "ошибкой". Об этом сообщают росСМИ.

В Кремле считают, что допущенная ошибка "вовсе не подрывает доверие" к каналу, потому как там предоставили "всю палитру версий": "Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

  • 11 декабря 2019 года сообщалось, что росспропагандист признал ошибкой сюжет об МН17 с "истребителем ВСУ".
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владимир путин MH17 Константин Эрнст
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