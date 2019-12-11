У Путина отреагировали на фейк роспропаганды о Боинге рейса MH17

Владимир Путин (фото - ЕРА)

У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина прокомментировали заявление гендиректора российского пропагандистского Первого канала Константина Эрнста о том, что сюжет об "украинском истребителе, сбившем малайзийский лайнер" рейса MH17, был просто "ошибкой". Об этом сообщают росСМИ.

В Кремле считают, что допущенная ошибка "вовсе не подрывает доверие" к каналу, потому как там предоставили "всю палитру версий": "Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.