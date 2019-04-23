Россия внезапно изменила тон разговора - МИД Украины

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

В переговорах по освобождению пленных украинских моряков Россия "кардинально изменила тон разговора", перешла от "хамства и брутального неуважения к цивилизованному разговору, присущему дипломатии". Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль по итогам "обмена мыслями" с РФ.

"Неизвестно или это изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций", - уточнила она.

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Зеркаль также уточнила, что переговоры подтвердили наличие между сторонами спора о применении международного права. "Этот факт является краеугольным элементом для судебного рассмотрения этого спора", - добавила она.

Дипломат сообщила, что сегодня-завтра станет известна точная дата слушаний в международном трибунале – предварительно, 6-7 мая.

"До этого времени у России есть возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права", - отметила Зеркаль, добавив, что способность РФ вести и дальше цивилизованные переговоры будет видна из документов, которые получит Украина в рамках подготовки к суду.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы применить меры к России и немедленно освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих, которые были незаконно захвачены Россией в Черном море 25 ноября 2018 года. Как уточнили в МИД, решения морского трибунала ждут в течение месяца.

