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16.04.2019, 17:16

Освобождение моряков: МИД ждет решения трибунала в течение месяца

Освобождение моряков: МИД ждет решения трибунала в течение месяца - Фото
Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Две недели будут слушания, потом еще через две недели - вынесут решение, пояснила Елена Зеркаль

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В Министерстве иностранных дел Украины ждут решения морского трибунала по украинским морякам в течение месяца. Об этом сообщила в комментарии журналистам замглавы МИД Елена Зеркаль, передает корреспондент LIGA.net.

"В соответствии с практикой, в пределах двух недель проводятся слушания и в пределах еще двух недель выносится решение. Мы рассчитываем на решение о немедленном освобождении и возвращении в Украину наших моряков и кораблей в рамках временных мер", - сказала она.

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Зеркаль пояснила, что иск подается сегодня, так как до этого представители МИД готовили материалы. Она подчеркнула, что добавлять новые материалы в процессе будет невозможно.

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Фото: LIGA.net

Ранее сегодня сообщалось, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой применить меры к России и немедленно освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих, которые были незаконно захвачены Россией в Черном море 25 ноября 2018 года. 

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

Морякам вменяют ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговор, или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

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Теги: гаага, елена зеркаль, украинские моряки
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