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17.05.2019, 09:49

МИД Германии: Место России - в Совете Европы

МИД Германии: Место России - в Совете Европы - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Хайко Маас надеется на компромисс, который позволит России оставаться в ПАСЕ

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Россия должна остаться в Совете Европы со всеми правами и обязанностями. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Deutsche Welle.

"Место России - в Совете Европы", - сказал Маас, который является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), перед вылетом в Хельсинки, где в пятницу, 17 мая, продолжится конференция глав МИД стран-членов СЕ.

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"Надеюсь, что на этой встрече мы сделаем решающий шаг вперед", - добавил он.

Германия выступает за возвращение Москве всех ее прав в ПАСЕ, но одновременно желает ввести новую систему санкций за нарушение принципов Совета Европы. Наблюдатели считают, что членам ПАСЕ с большой долей вероятности удастся достичь согласия.

Глава МИД Павел Климкин впервые за много лет отказался от участия во встрече стран СЕ на уровне министров.

17 марта 2019 года по случаю пятой годовщины незаконной аннексии Крыма Россией Маас жестко осудил действия Москвы.

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Теги: Климкин Павел, Россия, пасе, совет европы, маас хайко
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