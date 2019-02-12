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12.02.2019, 16:03

МИД Германии: Минск остается дорожной картой для Донбасса

МИД Германии: Минск остается дорожной картой для Донбасса - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Хайко Маас отметил, что "важно обеспечить гуманитарную помощь в зоне конфликта"

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Минские соглашения остаются дорожной картой для поиска политического решения по Донбассу. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в Twitter.

"Сегодня в Совете безопасности ООН мы обсудим Украину. Ясно одно: минский процесс остается дорожной картой для политического решения на востоке Украины", - отметил Маас.

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По его словам, особенно важно обеспечить гуманитарную помощь в зоне конфликта.

11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. Заседание состоится сегодня в 22:00 по Киеву.

12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН является возможностью в очередной раз манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.

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Теги: война, Донбасс, минские соглашения, совбез оон, маас хайко
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