МИД Канады первыми поздравили Украину с проведением выборов

Выборы (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел Канады первым поздравило Украину с проведением досрочных парламентских выборов. Поздравление размещено на Twitter МИД Канады.

"Поздравляем народ Украины с проведением парламентских выборов сегодня. Канада гордится поддержкой свободных и честных выборов в Украине, и мы будем продолжать поддерживать народ Украины в его усилиях по достижению безопасного, процветающего и демократического будущего", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила как народ Украины с "мобилизацией и четким голосованием против коррупции", так и президента Владимира Зеленского с "отличным результатом" полученным его партией на выборах.

"Это большая ответственность - получение доверия столь многих людей, и я желаю президенту и партии, поддерживающей его, много сил и настойчивости в продвижении программы реформ для украинских граждан", - написала Санду.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также поздравил Украину с проведением выборов и выразил надежду на углубление сотрудничества.

"Поздравляю, жители Украины дали мощный мандат партии президента Зеленского провести их через эти тяжелые времена. Вызов множество, но я считаю, что успех на выборах открывается пространство для дальнейших реформ и еще более активного сотрудничества с Чешской республикой", - написал премьер Чехии.

Ранее ЦИК обработала 100% протоколов заграничных участков.