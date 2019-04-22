МИД Литвы: Надеемся, курс Украины не изменится

Линас Линкявичюс (фото - пресс-служба МИД Литвы)

Слишком много усилий приложено и крови пролито, чтобы Украина начала мыслить по-другому, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, выразив надежду, что Украина после президентских выборов не изменит курс. Об этом сообщает местное издание Delfi.

"Если будут изменения в руководстве, будут и перемены, очень важно, чтобы продолжились реформы, евроатлантический курс. Это зависит от самой Украины, но там, где будет возможность, мы действительно постараемся присоединиться", – добавил он.

Реклама

Литовский министр также сообщил, что на следующей неделе прибудет в Киев.

"Думаю, что мы встретимся и с теперешним руководством, и с будущим, зря времени точно не потратим и постараемся далее поддерживать имеющуюся в наличии связь", – сказал Линкявичюс.

Ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов в Украине и напомнил о "братских связях народов".