Лукашенко напомнил Зеленскому о "братских народах"

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов в Украине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - сказано в поздравлении.

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Лукашенко выразил надежду, что деятельность Зеленского будет способствовать "установлению мира и гражданского согласия" в Украине.

Он пожелал будущему президенту Украины здоровья и осуществления планов.

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По данным ЦИК на на 08:26 22 апреля, обработано 90,0% бюллетеней: Зеленский - 73,17%, Порошенко - 24,5%. Действующий президент уже поздравил Зеленского с победой. Также свои поздравления уже высказал из РФ беглый президент Украины Виктор Янукович и премьер страны-агрессора России Дмитрий Медведев. Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов". Митрополит УПЦ МП Онуфрий его благословил.