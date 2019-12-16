МИД о якобы привлечении "республик" к нормандскому формату

МИД назвал "провокацией апологетов агрессивной политики России" встречу в Минске депутата немецкого Бундестага от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Ульриха Оэме с представителями временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом говорится в сообщении МИД.
Как сообщили российские СМИ, 15 декабря Оэме на встрече с боевиками заявил, что на январской сессии ПАСЕ, членом которой он является, запустит инициативу по привлечению к переговорам в нормандском формате их представителей.
"Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины", - говорится в заявлении.
Такие контакты, считают в МИД, направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - отметили в министерстве.
Как известно, прямых переговоров между Украиной и пророссийскими боевиками требует Кремль. Украина считает это неприемлемым. Почему?