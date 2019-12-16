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МИД о якобы привлечении "республик" к нормандскому формату

МИД о якобы привлечении "республик" к нормандскому формату - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
16.12.2019, 16:07

Немецкий депутат пообещал боевикам с Донбасса поднять на сессии ПАСЕ вопрос об их участии в нормандском формате

МИД назвал "провокацией апологетов агрессивной политики России" встречу в Минске депутата немецкого Бундестага от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Ульриха Оэме с представителями временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом говорится в сообщении МИД.

Как сообщили российские СМИ, 15 декабря Оэме на встрече с боевиками заявил, что на январской сессии ПАСЕ, членом которой он является, запустит инициативу по привлечению к переговорам в нормандском формате их представителей.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины", - говорится в заявлении.

Такие контакты, считают в МИД, направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - отметили в министерстве.

Как известно, прямых переговоров между Украиной и пророссийскими боевиками требует Кремль. Украина считает это неприемлемым. Почему?

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Германия бундестаг днр нормандский формат
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