МИД о якобы привлечении "республик" к нормандскому формату

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МИД назвал "провокацией апологетов агрессивной политики России" встречу в Минске депутата немецкого Бундестага от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Ульриха Оэме с представителями временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом говорится в сообщении МИД.

Как сообщили российские СМИ, 15 декабря Оэме на встрече с боевиками заявил, что на январской сессии ПАСЕ, членом которой он является, запустит инициативу по привлечению к переговорам в нормандском формате их представителей.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины", - говорится в заявлении.

Такие контакты, считают в МИД, направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - отметили в министерстве.

Как известно, прямых переговоров между Украиной и пророссийскими боевиками требует Кремль. Украина считает это неприемлемым. Почему?