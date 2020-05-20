МИД призвал парламент Болгарии не вмешиваться во внутренние дела Украины

Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с принятым сегодня парламентом Болгарии заявлением по административно-территориальной реформе в Болградском районе Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Ранее сегодня Национальное собрание Болгарии приняло декларацию, в которой раскритиковало украинскую реформу и призвало болгарское правительство принять все возможные меры, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградском районе Украины.

В МИД Украины напомнили болгарским депутатам, что вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины.

"Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - сказано в заявлении.

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В украинском ведомстве выразили удивление "манипулятивными недостоверными утверждениями о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины".

В МИД подчеркнули, что права всех нацменьшинств в Украине защищены законом, и сообщили, что вопрос Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе болгарской общины.