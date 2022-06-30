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МИД призвал страны Каспийского моря не дать России втянуть регион в войну

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 21:24
МИД призвал страны Каспийского моря не дать России втянуть регион в войну - Фото
МИД Украины (фото - iStock/Global Images Ukraine)

МИД Украины призвал страны-участницы конвенции о правовом статусе Каспийского моря побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для ракетных ударов по территории Украины. Об этом говорится в заявлении МИД.

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29 июня в Туркменистане состоялся шестой каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и РФ.

Украина призвала их приложить максимальные усилия, чтобы заставить РФ придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В МИД напомнили, что конвенция предусматривает "использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем мирными средствами".

Украинское внешнеполитическое ведомство отметило, что ракетные удары, которые Россия наносит по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положение конвенции.

"Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также сделать невозможной дальнейшую милитаризацию региона и вовлечение его в вооруженный конфликт", – говорится в заявлении.

  • Ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, которые находились в регионе Каспийского моря

Вадим Ребрина
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МИД Каспийское море
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