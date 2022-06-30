МИД призвал страны Каспийского моря не дать России втянуть регион в войну

МИД Украины призвал страны-участницы конвенции о правовом статусе Каспийского моря побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для ракетных ударов по территории Украины. Об этом говорится в заявлении МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

29 июня в Туркменистане состоялся шестой каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и РФ.

Украина призвала их приложить максимальные усилия, чтобы заставить РФ придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В МИД напомнили, что конвенция предусматривает "использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем мирными средствами".

Украинское внешнеполитическое ведомство отметило, что ракетные удары, которые Россия наносит по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положение конвенции.

"Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также сделать невозможной дальнейшую милитаризацию региона и вовлечение его в вооруженный конфликт", – говорится в заявлении.

Ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, которые находились в регионе Каспийского моря





Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.