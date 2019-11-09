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МИД России отреагировал на поражение в Международном суде

МИД России отреагировал на поражение в Международном суде - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
09.11.2019, 19:14

Россияне надеются, что смогут избежать ответственности после рассмотрения иска Украины по существу

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение для СМИ, в котором отреагировало на вчерашнее решение Международного суда ООН о признании юрисдикции в деле Украина против России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В заявлении констатируется отклонение судом возражений России по вопросам юрисдикции. РФ рассчитывает, что на этапе рассмотрения дела по существу суд "в полной мере" учтет ее позицию и оставит требования Украины без удовлетворения.

  • Вчера Международный суд вынес решение, позволяющее ему перейти к рассмотрению по существу иска Украины к России. Украина обвиняет РФ в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

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