МИД России отреагировал на поражение в Международном суде

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение для СМИ, в котором отреагировало на вчерашнее решение Международного суда ООН о признании юрисдикции в деле Украина против России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В заявлении констатируется отклонение судом возражений России по вопросам юрисдикции. РФ рассчитывает, что на этапе рассмотрения дела по существу суд "в полной мере" учтет ее позицию и оставит требования Украины без удовлетворения.

Вчера Международный суд вынес решение, позволяющее ему перейти к рассмотрению по существу иска Украины к России. Украина обвиняет РФ в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

Читайте также: Москва проиграла. Преступления Кремля на Донбассе и в Крыму оценит суд ООН