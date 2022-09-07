МИД требует от Венгрии удалить пропаганду об Украине из учебника географии

Министерство иностранных дел считает неприемлемым включение в венгерский учебник ложных данных об Украине и требует его скорейшего исправления. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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Николенко сказал, что МИД информирован о ситуации с учебником географии для восьмого класса в Венгрии.

"Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, в ходе которой отметили неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", – подчеркнул он.

Ранее Европейская правда обратила внимание на официальный венгерский учебник географии для 8 класса, в котором "венгерскими" названы города Ужгород, Мукачево и Хуст, Карпаты обозначают "единственными горами Украины" (игнорируются Крымские горы) и утверждается, что в Украине идет "гражданская война".

По результатам проведенного в августе соцопроса, 81% граждан Венгрии выступают против поддержи Украины Евросоюзом.

6 сентября появилась информация, что Венгрия угрожает заблокировать санкции Европейского Союза в отношении РФ, если из действующих санкционных списков не будут исключены три российских олигарха.

Сергій Бережний , Юрій Смирнов

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