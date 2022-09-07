UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД требует от Венгрии удалить пропаганду об Украине из учебника географии

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 10:29
МИД требует от Венгрии удалить пропаганду об Украине из учебника географии - Фото
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото - EPA)

Министерство иностранных дел считает неприемлемым включение в венгерский учебник ложных данных об Украине и требует его скорейшего исправления. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.   

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Николенко сказал, что МИД информирован о ситуации с учебником географии для восьмого класса в Венгрии.

"Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, в ходе которой отметили неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", – подчеркнул он.

Ранее Европейская правда обратила внимание на официальный венгерский учебник географии для 8 класса, в котором "венгерскими" названы города Ужгород, Мукачево и Хуст, Карпаты обозначают "единственными горами Украины" (игнорируются Крымские горы) и утверждается, что в Украине идет "гражданская война".

Сергій Бережний, Юрій Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД Венгрия учебник олег николенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 