МИД: Указ Путина об "аннексии" Запорожской АЭС – циничное нарушение международного права
Перечень нарушений Россией международного права пополнился еще одним – незаконной попыткой взять под управление Запорожскую АЭС. Заявление об этом опубликовало Министерство иностранных дел.
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МИД заявил, что рассматривает как ничтожный указ российского диктатора Владимира Путина, согласно которому правительство РФ обязано обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".
МИД подчеркнул, что это преступление еще больше усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные временной российской оккупацией ЗАЭС.
Министерство призвало Европейский Союз, страны Большой Семерки и других партнеров ввести санкции против госкорпорации Росатом, аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых игроков атомной энергетики России.
От российской стороны МИД потребовал "обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, продолжающих выполнять критические функции на атомной электростанции".
- 4 октября Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.
- 5 октября в России создана компания для управления ЗАЭС и передачи станции России. Путин закрепил это указом.
- Энергоатом заявил, что считает "ничтожными, абсурдными и неадекватными" указ Путина и другие изданные в России "документы" по Запорожской АЭС.
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