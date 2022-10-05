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МИД: Указ Путина об "аннексии" Запорожской АЭС – циничное нарушение международного права

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 21:19
МИД: Указ Путина об
Запорожская АЭС (фото – скриншот из видео)

Перечень нарушений Россией международного права пополнился еще одним – незаконной попыткой взять под управление Запорожскую АЭС. Заявление об этом опубликовало Министерство иностранных дел.

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МИД заявил, что рассматривает как ничтожный указ российского диктатора Владимира Путина, согласно которому правительство РФ обязано обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".

МИД подчеркнул, что это преступление еще больше усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные временной российской оккупацией ЗАЭС.

Министерство призвало Европейский Союз, страны Большой Семерки и других партнеров ввести санкции против госкорпорации Росатом, аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых игроков атомной энергетики России.

От российской стороны МИД потребовал "обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, продолжающих выполнять критические функции на атомной электростанции".

Сергій Бережний
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МИД оккупанты заэс Запорожская АЭС
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