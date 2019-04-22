МИД Великобритании - Зеленскому: Сейчас вы будете "слугой народа"

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом он сообщил в Twitter.

"Поздравляю Владимира Зеленского и Зе команду с успехом на выборах. Вы сейчас действительно будете "слугой народа", - отметил Хант.

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По его словам, Великобритания ожидает сотрудничества, поскольку "продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический курс, процесс реформ и безопасность".

Премьер страны-оккупанта России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов президента в Украине, на которых де-факто победил Владимир Зеленский.

По состоянию на 10:30 ЦИК обработала 95,57% электронных протоколов. 73,15% избирателей проголосовали за кандидата в президенты Зеленского, 24,52% - Петра Порошенко.