МИД выразил протест Боснии из-за заявления о "российском Крыме"

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МИД выразил решительный протест из-за заявления члена Президиума Боснии и Герцеговины о принадлежности Крыма, сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе его интервью изданию "Русский репортер" 02.09.2019 о, якобы, принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации", - заявил МИД.

В МИД подчеркнули, что ценят официальную позицию Боснии и Герцеговины о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а высказывание Додика считают личной позицией.

Так же МИД напомнил, что поездки иностранных чиновников в оккупированный Крым без согласования с Украиной являются нарушением законодательства. В связи с заявлением Додика и его намерением посетить Крым, МИД направил Боснии и Герцеговине ноту протеста.

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