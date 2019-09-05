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МИД выразил протест Боснии из-за заявления о "российском Крыме"

МИД выразил протест Боснии из-за заявления о "российском Крыме" - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
05.09.2019, 11:57

Член Президиума Боснии и Герцоговины собрался в оккупированный Крым, МИД направил ноту протеста

МИД выразил решительный протест из-за заявления члена Президиума Боснии и Герцеговины о принадлежности Крыма, сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе его интервью изданию "Русский репортер" 02.09.2019 о, якобы, принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации", - заявил МИД.

В МИД подчеркнули, что ценят официальную позицию Боснии и Герцеговины о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а высказывание Додика считают личной позицией.

Так же МИД напомнил, что поездки иностранных чиновников в оккупированный Крым без согласования с Украиной являются нарушением законодательства. В связи с заявлением Додика и его намерением посетить Крым, МИД направил Боснии и Герцеговине ноту протеста.

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Крым босния и герцеговина
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