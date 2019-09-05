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У премьера Венгрии оскандалились с "гражданской войной" в Украине

У премьера Венгрии оскандалились с "гражданской войной" в Украине - Фото
Тристан Азбей (фото - facebook.com,azbejtristan)
05.09.2019, 06:36

Подмена понятий иностранным чиновником никоим образом не способствует прекращению войны России против Украины, подчеркнули в МИД

Вчера, 3 сентября, в Министерство иностранных дел, чтобы выразить протест из-за заявлений венгерского дипломата о "кризисе гражданской войны в Украине", вызвали временную поверенную в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Речь идет о госсекретаре Канцелярии премьера Венгрии Тристане Азбее.

"Категорически неприемлемой для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", - подчеркнули в МИД.

Такие слова Азбея не только не соответствуют реалиям, отметили дипломаты, но и противоречат официальной позиции Будапешта, как страны-члена ЕС и НАТО.

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Донбасс Венгрия гражданская война Тристан Азбей
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