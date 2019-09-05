У премьера Венгрии оскандалились с "гражданской войной" в Украине

Вчера, 3 сентября, в Министерство иностранных дел, чтобы выразить протест из-за заявлений венгерского дипломата о "кризисе гражданской войны в Украине", вызвали временную поверенную в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Речь идет о госсекретаре Канцелярии премьера Венгрии Тристане Азбее.
"Категорически неприемлемой для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", - подчеркнули в МИД.
Такие слова Азбея не только не соответствуют реалиям, отметили дипломаты, но и противоречат официальной позиции Будапешта, как страны-члена ЕС и НАТО.
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