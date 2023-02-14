Милли: Самая большая угроза сейчас со стороны РФ — это ракетные атаки, в частности на Киев

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил, что самая большая угроза от РФ сейчас – это ракетные атаки, в частности на столицу Украины.

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"Россияне несут большие потери. Нет каких-то изысканных военных действий, они используют много артиллерии. Как долго это продлится, сейчас трудно сказать. Это может длиться несколько недель. Поэтому, по моему мнению, это может продолжаться вплоть до тех пор, пока россияне, возможно, истощатся. Я уверен, что украинцы не отступят, и поэтому мы сейчас обращаем внимание именно на эту зону боевых действий", – сказал он.

"Я не могу сказать, какие данные разведки у нас сейчас есть. Единственное, что я могу сказать, – что наибольшие угрозы – это ракетные атаки, в частности на Киев. Поэтому я не буду преуменьшать российские способности атаковать дальше в течение следующих недель", – добавил он.

Перед этим глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, несмотря на то, попытается ли Россия применить свои воздушные силы".

Вадим Ребрина

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