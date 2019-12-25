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Милованов об Артемсоли: Большое проблемное предприятие

Милованов об Артемсоли: Большое проблемное предприятие - Фото
Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.12.2019, 20:54

По словам министра, он получал информацию о коррупции на предприятии

Министр экономики Тимофей Милованов назвал ГП Артемсоль, где ГБР разоблачило коррупционную схему, "проблемным предприятием" и сообщил, что уже есть кандидатуры на смену нынешнему руководству. Об этом Милованов написал в Facebook.

По словам министра, он получал информацию о коррупции на предприятии.

"Артемсоль является большим проблемным предприятием. Оно пришло в подчинение Минэкономики от МинАПК. Публично и частно очень много нареканий на схемы-прокладки при продаже товара. Это уже давно под пристальным вниманием Минэкономики", - написал Милованов.

Он добавил, что Минэкономики планирует сменить руководство Артемсоли.

"Мы готовим кадровые решения. На сегодня есть четыре кандидата на и.о. Окончательно мы определимся в ближайшее время", - уточнил министр.

Сегодня ГБР заявило о разоблачении должностных лиц Артемсоли и сотрудников СБУ в создании коррупционной схемы получения откатов.

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