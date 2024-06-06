Минэкономики заявило о дефиците рабочих из-за мобилизации. Предлагает переучить женщин

Дефицит рабочей силы ощущается на должностях водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов, а также правоохранителей

Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба КМЭФ)

На фоне мобилизации в армию украинская экономика столкнулась с нехваткой рабочей силы, поэтому Министерство экономики предлагает переквалифицировать женщин на те профессии, представители которых пошли воевать. Об этом сообщила глава ведомства Юлия Свириденко.

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По ее словам, сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом.

"В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда", – сказала Свириденко.

Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов – это главные вызовы для правительства на рынке труда, добавила первая вице-премьер-министр.

5 января 2024 года мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе не хватает мужчин-водителей, поскольку они отправились воевать.

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