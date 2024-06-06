Мінекономіки заявило про дефіцит робочих через мобілізацію. Пропонує перенавчати жінок

Дефіцит робочої сили відчувається на посадах водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів, а також правоохоронців

Юлія Свириденко (Фото: пресслужба КМЕФ)

На тлі мобілізації до армії українська економіка зіткнулася з нестачею робочої сили, тому Міністерство економіки пропонує перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати. Про це повідомила глава відомства Юлія Свириденко.

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За її словами, зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит.

"В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів – такі зараз реалії ринку праці", – сказала Свириденко.

Перекваліфікація спеціалістів, разом із працевлаштуванням ветеранів – це головні виклики для уряду на ринку праці, додала перша віцепрем’єр-міністерка.

5 січня 2024 року мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у місті не вистачає чоловіків-водіїв, оскільки вони пішли воювати.

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