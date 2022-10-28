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Минэнерго: Цена на электроэнергию для населения не изменится до конца отопительного сезона

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 21:54
Минэнерго: Цена на электроэнергию для населения не изменится до конца отопительного сезона - Фото
Герман Галущенко (фото: Минэнерго)

Цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона. Об этом сообщает Министерство энергетики.

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Как отмечается, сегодня, 28 октября, на заседании Кабинет министров принял постановление, в котором предусмотрено продолжение действия специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электроэнергии.

Льготные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осенне-зимнего периода 2022/2023 годов – до 31 марта 2023 года.

"Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он подчеркнул важность своевременной оплаты электроэнергии для стабильной работы энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак.

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Наталія Медведєва
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энергетика минэнерго отопительный сезон Герман Галущенко
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