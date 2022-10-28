"Две-три недели". Кличко оценил сроки восстановления энергосистемы Киева

На восстановление энергосистемы Киева, получившей повреждения в результате российских терактов с ракетными ударами и дронами-камикадзе, в идеальных условиях нужно две-три недели ремонтно-восстановительных работ. Об этом в эфире канала Київ сказал мэр Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Задал вопрос специалистам Укрэнерго. Они говорят, что приблизительно две, максимум три недели нужно, чтобы восстановить", – сказал он, отметив, что это оценка на случай без форс-мажора.

В разные периоды дефицит электроэнергии в Киеве, по разным оценкам, колеблется от 25 до 50%, отметил Кличко.

По словам столичного мэра, "город делает все возможное", чтобы экономить потребление электроэнергии. "В частности, на многих маршрутах коммунального общественного транспорта троллейбусы заменили автобусами. При этом метрополитен столица останавливать не собирается", – сообщил Кличко.

Он в очередной раз призвал киевлян и бизнес сократить потребление электроэнергии, потому что "есть риск большого блекаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению".

27 октября из-за новой атаки врага на объекты энергетики отключения в Киеве и области впервые начались еще до восхода солнца. Возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

СБУ проверяет работников критической инфраструктуры на сотрудничество с россиянами.

28 октября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что для Киева готовят "неприятные" графики отключений: света не будет по пять-шесть часов.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.