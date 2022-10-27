Спасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетики

Спасатели показали последствия ночной атаки России иранскими дронами-камикадзе на объект критической инфраструктуры в Киевской области, и процесс тушения масштабного пожара. Снимки выложены на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"Сегодня дронами "шахед" были совершены атаки на объекты инфраструктуры области. На ликвидацию пожара привлекли 8 единиц техники и 48 человек личного состава", – отметили там.

Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области