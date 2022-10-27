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27.10.2022, 15:15

Спасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетики

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Спасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетики
Спасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетики
Спасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетикиСпасатели показали фото последствий атаки иранских дронов-камикадзе на объект энергетики

Спасатели показали последствия ночной атаки России иранскими дронами-камикадзе на объект критической инфраструктуры в Киевской области, и процесс тушения масштабного пожара. Снимки выложены на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"Сегодня дронами "шахед" были совершены атаки на объекты инфраструктуры области. На ликвидацию пожара привлекли 8 единиц техники и 48 человек личного состава", – отметили там.

Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Россия в октябре прицельно уничтожает электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на всей территории Украины. Начались веерные отключения света, с 25 октября – по всей стране, кроме оккупированной части. ДТЭК сообщил, что аварийные отключения света в Киеве и области в ближайшие дни будут более длительными и, по всей видимости, не по графику.
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Теги: война, энергетика, ГСЧС, терроризм, инфраструктура, дтэк, разрушения, Укрэнерго, облэнерго, электроэнергия, дрон-камикадзе, Shahed-136, отключения света
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