Минфин США отбил хакерскую атаку и указал на Россию как на ее источник

Министерство финансов США сообщило, что в прошлом месяце его ресурсы были атакованы "российской хакерской группировкой", передает Reuters.

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Об атаке сообщил советник по кибербезопасности заместителя министра финансов Тодд Конклин, отметив, что работа систем нарушена не была, а "жесткий подход министерства к киберобороне себя полностью оправдал".

Конклин описал атаку на ресурсы Минфина как "довольно низкоуровневую DDoS-активность, нацеленную на критически важные узлы инфраструктуры министерства".

Минфин США считает, что распределенные атаки типа DDoS были организованы российской хакерской группировкой Killnet, которая в октябре взяла на себя ответственность за взлом информационных ресурсов нескольких администраций и аэропортов США.

11 октября Killnet взял на себя ответственность за атаку на сетевую инфраструктуру JPMorgan Chase & Co, однако банк не сообщал, что атака как-то повлияла на его операции.

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил, что инцидент стал "ярким напоминанием" о том, что госслужбы и коммерческие финансовые учреждения, сталкиваются с одними и теми же угрозами, особенно после того, как Россия начала вторжение в Украину.

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Сергій Бережний

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