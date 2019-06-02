Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль

Жан-Ив Ле Дриан (фото - EPA)

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил зону отчуждения в Чернобыле. Об этом посол Франции Изабель Дюмон сообщила в Twitter.

“Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и Vinci", - написала Дюмон.

Ле Дриан ездил на ЧАЭС, чтобы увидеть состояние проекта по реабилитации и обеспечения безопасности объекта. Накануне визита он также сказал: "Я вижу символизм, направленный в будущее, по реализации тех проектов, которые мы сегодня рассматриваем для Чернобыля".

По словам министра, эти проекты реабилитации касаются сферы солнечной энергии. При этом он предположил, что их внедрение положительно скажется на дальнейшей украинского-французской сотрудничества.