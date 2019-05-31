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31.05.2019, 21:50

"Посмотреть своими глазами": глава МИД Франции посетит Чернобыль

"Посмотреть своими глазами": глава МИД Франции посетит Чернобыль - Фото
Чернобыль (фото - chnpp.gov.ua)

Французские компании в зоне ЧАЭС работают над реабилитационными проектами

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан планирует в субботу, 1 июня, посетить Чернобыль. Об этом он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает Укринформ.

"«Завтра я поеду в Чернобыль. Как мне кажется,  этот город и эту зону уже давно не посещали представители иностранных правительств. Я еду туда, чтобы своими глазами увидеть состояние реализации проекта по реабилитации и обеспечения безопасности объекта Чернобыльской АЭС. Как известно, работу над ним проводит консорциум в составе ведущих французских компаний. Однако я вижу символизм, направленный в будущее, по реализации тех проектов, которые мы сегодня рассматриваем для Чернобыля", - сказал министр иностранных дел Франции.

По словам Ле Дриан, эти проекты реабилитации касаются сферы солнечной энергии. При этом он предположил, что их внедрение положительно скажется на дальнейшей украинского-французской сотрудничества.

30 мая президент Владимир Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в рамках их первого совместного визита в Киев. Главы МИД Германии и Франции выразили готовность дать новый импульс минскому переговорному процессу.

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Теги: Жан-Ив Ле Дриан, чаэс, чернобыль
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