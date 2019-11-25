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Министр рассказал о борьбе с фейками в Telegram и Facebook

Министр рассказал о борьбе с фейками в Telegram и Facebook - Фото
Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.11.2019, 11:05

Александр Бородянский пока не знает, с помощью какого механизма будут пресекать фейки в Telegram

Глава Минкульта Владимир Бородянский считает, что необходимо бороться с распространением дезинформации не только в СМИ, но и в соцсетях. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

"Мы не о медиа, мы о контенте, и неважно, где он. Если он в Facebook, это не очень сложно, потому что мы говорили с Facebook об этом", - рассказал министр.

В то же время Бородянский пока не знает, с помощью какого инструмента будут пресекать фейки в соцсетях. Особенно министр подчеркнул опасность дезинформирования в мессенджере Telegram.

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"Если в Telegram-канале в Украине системно распространяется фейковая информация, может быть, мы скажем: "Уважаемые граждане, вы должны знать, что в Telegram-канале распространяется фейковая информация. И мы как государство сообщаем вам", - поделился одной из идей Бородянский.

  • Ранее в Минкульте показали законопроект, которым предлагается по-новому урегулировать медиа-сферу, в частности, ввести административную и уголовную ответственность за дезинформацию.

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facebook Telegram фейк дезинформация соцсети Владимир Бородянский
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