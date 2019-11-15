Авторство новостей и иски за фейк. Минкульт показал законопроект

Анатолий Максимчук (скриншот с видео)

В Министерстве культуры рассказали о законопроекте, который будет регулировать медиа-сферу в Украине: в частности, как будут бороться с фейками, каким должен быть формат новостей и ответственность за дезинформацию.

О законопроекте на круглом столе в Укринформе рассказал первый замглавы Минкульта Анатолий Максимчук.

В частности, предлагается ввести должность омбудсмена по вопросам информации, который будет искать фейки в СМИ и подавать на авторов в суд.

За распространение дезинформации предлагается ввести административную и уголовную ответственность. Если это было одноразово – админответственность. Если систематически или по заказу третьего лица – уголовная.

По словам Максимчука, дезинформацией не будут считаться оценочные и критические суждения, сатира или недостоверная информация, которая не вредит общественным интересам.

Административная ответственность будет применяться к медиа, которые не сообщают свои выходные данные.

Также в Минкульте хотят, чтобы СМИ при публикации новостей указывали "индекс достоверности", который будет присваиваться независимой организацией.

Кроме того, отметил Максимчук, СМИ должны добросовестно идентифицировать контент. "Если это новости, то они должны отвечать тем критериям, которые разработаны", - сказал он, не пояснив при этом, кем должны быть разработаны такие критерии.

Законопроектом также хотят обязать СМИ указывать авторов новостей и маркировать те из них, на которые "поступило заявление на опровержение".

По словам главы Минкульта Владимира Бородянского, законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Раду в декабре.

Ранее Бородянский назвал наличие в указе президента Владимира Зеленского слов о "требованиях и стандартах новостей" терминологическим недоразумением и подчеркнул, что устанавливать такие стандарты - исключительное право профессионального сообщества.