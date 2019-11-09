Министр объяснил, как у Зеленского хотят регулировать новости

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

Правительство не собирается регулировать стандарты новостей, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook.

Бородянский назвал наличие в указе президента Владимира Зеленского слов о "требованиях и стандартах новостей" терминологическим недоразумением и подчеркнул, что устанавливать такие стандарты - исключительное право профессионального сообщества.

Министр рассказал, что предполагается ввести понятия "небезопасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", что, по его мнению, очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием Россией некоторых СМИ.

По словам министра, может быть введено "определение характера информации" - новостная, развлекательная, юмористическая и т.п., вместе с возможной обязанностью для СМИ обозначать вид контента. По мнению Бородянского, таким образом государство будет создавать условия для "саморегулирования и совместного регулирования" медиа.