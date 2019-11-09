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Министр объяснил, как у Зеленского хотят регулировать новости

Министр объяснил, как у Зеленского хотят регулировать новости - Фото
Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)
09.11.2019, 21:04

Бородянский уверяет, что на права журналистского сообщества власть не покушается

Правительство не собирается регулировать стандарты новостей, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook.

Бородянский назвал наличие в указе президента Владимира Зеленского слов о "требованиях и стандартах новостей" терминологическим недоразумением и подчеркнул, что устанавливать такие стандарты - исключительное право профессионального сообщества.

Министр рассказал, что предполагается ввести понятия "небезопасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", что, по его мнению, очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием Россией некоторых СМИ.

По словам министра, может быть введено "определение характера информации" - новостная, развлекательная, юмористическая и т.п., вместе с возможной обязанностью для СМИ обозначать вид контента. По мнению Бородянского, таким образом государство будет создавать условия для "саморегулирования и совместного регулирования" медиа.

  • Сегодня был опубликован указ Зеленского, в котором он, в частности, поручил Кабмину разработать законопроект, регулирующий деятельность медиа. 
  • 26 октября идею законодательно урегулировать понятие манипуляции в СМИ высказал Бородянский.
  • 6 ноября Бородянский заявил о планах усилить ответственность за обнародование личных данных журналистов.
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сми Владимир Бородянский
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