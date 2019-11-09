Стандарт новостей и запреты для россиян в медиа - указ Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и внести в Верховную Раду законопроект, регулирующий деятельность медиа. Об этом говориться в указе Зеленского "О неотложных мерах по проведению реформ и усилению государства", размещенном на сайте президента.

Зеленский предлагает предусмотреть в законопроекте требования и стандарты новостей, механизмы против распространения недостоверной информации и запрет россиянам владеть медиа в Украине и финансировать их.

26 октября идею законодательно урегулировать понятие манипуляции в СМИ высказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

6 ноября Бородянский заявил о планах усилить ответственность за обнародование личных данных журналистов.

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