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Стандарт новостей и запреты для россиян в медиа - указ Зеленского

Стандарт новостей и запреты для россиян в медиа - указ Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.11.2019, 18:38

Президент поручил Кабмину законодательно бороться с недостоверной информацией

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и внести в Верховную Раду законопроект, регулирующий деятельность медиа. Об этом говориться в указе Зеленского "О неотложных мерах по проведению реформ и усилению государства", размещенном на сайте президента.

Зеленский предлагает предусмотреть в законопроекте требования и стандарты новостей, механизмы против распространения недостоверной информации и запрет россиянам владеть медиа в Украине и финансировать их.

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