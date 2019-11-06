Министр культуры отреагировал на конфликт Портнова со Схемами

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр культуры Владимир Бородянский заявил о планах усилить ответственность за обнародование личных данных журналистов. Об этом он сказал во время парламентских слушаний, сообщает Укринформ.

Бородянский отметил, что посредством публикации таких данных может осуществляться давление на журналистов, которые работают над расследованиями – "так, как это сейчас происходит с редакцией программы Схемы.

"Мы считаем, что ответственность за обнародование данных журналистов должна быть усилена, учитывая важнейшую работу, которую делают журналисты для общества. Мы будем предлагать соответствующие изменения в законодательство", - сказал Бородянский.

Вместе с тем министр отметил, что также должна быть усилена ответственность журналистов за публикацию неправдивой или манипулятивной информации.

На днях бывший замглавы АП Андрей Портнов начал информационную кампанию против Схем, выложив в публичный доступ персональные данные водителя съемочной группы и пригрозив сделать то же самое с остальными в редакции из-за того, что они проводят против него расследование.