Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Министр культуры рассказал о госполитике в отношении УПЦ МП

Министр культуры рассказал о госполитике в отношении УПЦ МП - Фото
Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)
07.11.2019, 17:01

Бородянский подержал закон, обязывающий религиозные организации указывать в названии центр, находящийся в стране-агрессоре

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что задача государства - одинаково относиться к каждой религиозной организации и обеспечивать сосуществование общин без нарушений закона. Об этом он сказал в интервью Религиозно-информационной службе Украины.

В то же время Бородянский поддержал закон, обязывающий УПЦ МП указывать в названии, что ее религиозный центр находится в России.

Бородянский подчеркнул, что считает "не слишком правильным" вмешательство государства в такие вопросы, как названия церквей, но во время войны "нормально, когда страна обозначает, кто есть кто... Чтобы люди могли сознательно выбирать".

  • 4 сентября в Ровно произошла драка между представителями УПЦ МП и ПЦУ, полиция открыла 12 уголовных дел.
  • 4 ноября в Житомирской области из-за конфликта верующих ПЦУ и ЦПЦ МП закрылся храм.

Читайте также: Вселенский патриарх поздравил ПЦУ с признанием автокефалии

Напишите нам
упц мп Владимир Бородянский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 