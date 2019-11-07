Министр культуры рассказал о госполитике в отношении УПЦ МП

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что задача государства - одинаково относиться к каждой религиозной организации и обеспечивать сосуществование общин без нарушений закона. Об этом он сказал в интервью Религиозно-информационной службе Украины.
В то же время Бородянский поддержал закон, обязывающий УПЦ МП указывать в названии, что ее религиозный центр находится в России.
Бородянский подчеркнул, что считает "не слишком правильным" вмешательство государства в такие вопросы, как названия церквей, но во время войны "нормально, когда страна обозначает, кто есть кто... Чтобы люди могли сознательно выбирать".
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