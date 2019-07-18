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18.07.2019, 06:57

Министр обороны Канады: Переданная техника пылится на складах ВСУ

Министр обороны Канады: Переданная техника пылится на складах ВСУ - Фото
Харджит Саджан (фото - ЕРА)

Глава Минобороны Канады призвал новые власти Украины быстрее определиться с оборонными потребностями и тем, как может помочь канадская военная миссия

Часть военного оборудования, которое передали Украине союзники, "пылится на складах". Об этом, как пишет Укринформ, в интервью Radio Canada International заявил канадский министр обороны Харджит Саджан.

"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал он.

Вместо актуальных потребностей в технике Украине нужно сфокусироваться на развитии собственных оборонных институтов, потому как, "если собрать немного там и сям, это не сработает".

"Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", - отметил Саджан.

В 2018 году Оттава дала добро на экспорт вооружений в Украину.

Четвертый год по программе UNIFIER около 200 военнослужащих из Канады тренируют украинских коллег и силовиков МВД на Яворовском полигоне. За время сотрудничества инструкторы подготовили более 12 000 украинских бойцов. С начала войны в Донбассе Канада предоставила Украине различной помощи более чем на $700 млн.

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Теги: ВСУ, харджит саджан
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