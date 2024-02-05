Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку

Юлия Лапутина (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в отставку. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Соответствующее заявление чиновницы поступило в Верховную Раду, написал он.

Теперь ее заявление рассмотрит парламент на ближайшем пленарном заседании, сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Лапутина занимала должность с 18 декабря 2020 года.

Работа Лапутиной вызывала критику, в частности, в декабре 2023 года Члены общественного совета при Минветеранов выразили неудовлетворение отчетом чиновницы и ее деятельностью и потребовали ее отставки.

Глава общественного совета, ветеран Дмитрий Шатровский заявил, что у него нет претензий к Лапутиной лично как к офицеру и генералу, однако вопросов много как к топ-менеджеру и лоббисту. Он отмечал, что чиновница не компетентна и должна уйти с должности.

С 1992 года Лапутина работала в Службе безопасности Украины на разных должностях. С 2010 по 2012 год была заместителем главы Центра спецопераций "А" (антитерористическое подразделение). 14 апреля 2014 года участвовала в высадке на Краматорском аэродроме.

С сентября по декабрь 2014 года Лапутина была командиром оперативной группы СБУ в Антитеррористической операции, где выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических организаций.

С 2014 по 2020 год Лапутина работала заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. 25 марта 2020 года получила звание генерал-майора, стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

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