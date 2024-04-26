Министра агрополитики Сольского взяли под стражу, альтернатива – 75 млн грн залога
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому. Его отправили под стражу до 24 июня 2024 года. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.
ВАКС постановил применить к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 25 000 прожиточных минимумов (75,7 млн грн).
Судья отметил, что в случае внесения залога, на Сольского будут возложены процессуальные обязанности, а именно: прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду; не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение внутренний и загранпаспорт; носить электронное средство контроля.
Сольскому и еще нескольким подозреваемым инкриминируют завладение 2500 га государственных земель (стоимость – 291 млн грн) и попытку завладения еще около 3300 га (стоимость – 190 млн грн).
- НАБУ считает, что Сольский организовал незаконное присвоение 2500 га государственных земель и пытался завладеть еще 3300 га путем уничтожения документов, на основании которых эти участки находились в пользовании двух госпредприятий Сумской области.
- Подозрение подпадает под ст. 191 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность до 12 лет лишения свободы.
- Министр не считает себя виновным.
- 25 апреля Сольский подал в отставку.
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