Министра агрополитики Сольского взяли под стражу, альтернатива – 75 млн грн залога

Николай Сольский (Фото: Минагрополитики)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому. Его отправили под стражу до 24 июня 2024 года. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

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ВАКС постановил применить к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 25 000 прожиточных минимумов (75,7 млн грн).

Судья отметил, что в случае внесения залога, на Сольского будут возложены процессуальные обязанности, а именно: прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду; не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение внутренний и загранпаспорт; носить электронное средство контроля.

Сольскому и еще нескольким подозреваемым инкриминируют завладение 2500 га государственных земель (стоимость – 291 млн грн) и попытку завладения еще около 3300 га (стоимость – 190 млн грн).

НАБУ считает, что Сольский организовал незаконное присвоение 2500 га государственных земель и пытался завладеть еще 3300 га путем уничтожения документов, на основании которых эти участки находились в пользовании двух госпредприятий Сумской области.

Подозрение подпадает под ст. 191 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность до 12 лет лишения свободы.

Министр не считает себя виновным.

25 апреля Сольский подал в отставку.

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