Міністра агрополітики Сольського взяли під варту, альтернатива – 75 млн грн застави

Микола Сольський (Фото: Мінагрополітики)

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики Миколі Сольському. Його відправили під варту до 24 червня 2024 року. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

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ВАКС постановив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 25 000 прожиткових мінімумів (75,7 млн грн).

Суддя зазначив, що у разі внесення застави, на Сольського будуть покладені процесуальні обов’язки, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; не залишати межі Києва без відповідного дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання внутрішній та закордонний паспорт; носити електронний засіб контролю.

Сольському та ще декільком підозрюваним інкримінують заволодіння 2500 га державних земель (вартість – 291 млн грн) та спробу заволодіння ще близько 3300 га (вартість – 190 млн грн).

НАБУ вважає, що Сольський організував незаконне привласнення 2500 га державних земель і намагався заволодіти ще 3300 га шляхом знищення документів, на підставі яких ці ділянки перебували в користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Підозра підпадає під ст. 191 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність до 12 років позбавлення волі.

Міністр не вважає себе винним.

25 квітня Сольський подав у відставку.

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