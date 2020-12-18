Министром по делам ветеранов назначена генерал-майор СБУ Лапутина
Министром по делам ветеранов назначена Юлия Лапутина. Такое решение сегодня, 18 декабря, приняла Верховная Рада.
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"За" проголосовали 248 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 60.
Назначение поддержали фракция Слуга народа, депутатские группы Доверие и За будущее.
Лапутина – руководитель Директората коммуникаций и информполитики Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий. До этого работала в СБУ, вторая в истории Украины женщина, получившая звание генерала. В сентябре – декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне АТО (сейчас – ООС) на Донбассе и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.
- 16 декабря 2020 года Рада приняла отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.
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