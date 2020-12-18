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Министром по делам ветеранов назначена генерал-майор СБУ Лапутина

18.12.2020, 12:01
Министром по делам ветеранов назначена генерал-майор СБУ Лапутина - Фото
Юлия Лапутина (Фото: LIGA.net)

Министром по делам ветеранов назначена Юлия Лапутина. Такое решение сегодня, 18 декабря, приняла Верховная Рада.

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"За" проголосовали 248 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 60.

Назначение поддержали фракция Слуга народа, депутатские группы Доверие и За будущее.

Лапутина – руководитель Директората коммуникаций и информполитики Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий. До этого работала в СБУ, вторая в истории Украины женщина, получившая звание генерала. В сентябре – декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне АТО (сейчас – ООС) на Донбассе и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

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Денис Юдин
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верховная рада Министерство по делам ветеранов Юлия Лапутина

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