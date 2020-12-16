Рада приняла отставку министра по делам ветеранов
16.12.2020, 11:50
Бессараб Сергей (Фото: mil.gov.ua)
Верховная Рада приняла отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.
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Поддержал заявление Бессараба об отставке 251 нардеп, "против" проголосовали 0, "воздержались" – 78.
Голосование по фракциям:
Глава профильного комитета Рады Галина Третьякова сообщила во время обсуждения, что увольнение Бессараба связано с состоянием его здоровья.
- Вчера, 15 декабря, Бессараб подал заявление об отставке.
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