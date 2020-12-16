UA

Рада приняла отставку министра по делам ветеранов

16.12.2020, 11:50
Рада приняла отставку министра по делам ветеранов - Фото
Бессараб Сергей (Фото: mil.gov.ua)

Верховная Рада приняла отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поддержал заявление Бессараба об отставке 251 нардеп, "против" проголосовали 0, "воздержались" – 78.

Голосование по фракциям:

Глава профильного комитета Рады Галина Третьякова сообщила во время обсуждения, что увольнение Бессараба связано с состоянием его здоровья.

Читайте также: Корниенко: Отставка Степанова – это слухи, сейчас не время для этого

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
верховная рада отставка Сергей Бессараб

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 