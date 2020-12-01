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Корниенко: Отставка Степанова – это слухи, сейчас не время для этого

01.12.2020, 07:16
Корниенко: Отставка Степанова – это слухи, сейчас не время для этого - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Слухами назвал возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова глава партии Слуга народа нардеп Александр Корниенко в интервью hromadske.

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"Мне об этом неизвестно. Это слухи. Заявления не было, комитетов не было, ничего не было. Это какие-то слухи", – ответил Корниенко на вопрос об отставке министра.

Корниенко отметил, что сейчас не время для кадровых решений в сфере здравоохранения, поскольку ситуация критическая. В то же время, держать Степанова, если тот сам захочет уйти, Рада не будет. "Но 226 (голосов нардепов – ред.) на это тоже нужно", – добавил Корниенко.

Денис Юдин
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