Корниенко: Отставка Степанова – это слухи, сейчас не время для этого

Слухами назвал возможную отставку министра здравоохранения Максима Степанова глава партии Слуга народа нардеп Александр Корниенко в интервью hromadske.

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"Мне об этом неизвестно. Это слухи. Заявления не было, комитетов не было, ничего не было. Это какие-то слухи", – ответил Корниенко на вопрос об отставке министра.

Корниенко отметил, что сейчас не время для кадровых решений в сфере здравоохранения, поскольку ситуация критическая. В то же время, держать Степанова, если тот сам захочет уйти, Рада не будет. "Но 226 (голосов нардепов – ред.) на это тоже нужно", – добавил Корниенко.

28 июля 2020 года в Раду внесли постановление об отставке Степанова, его подписали почти 100 нардепов.

29 июля Степанов заявил, что у требований его отставки политический подтекст.

20 октября Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку.

Денис Юдин

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