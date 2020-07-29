Степанов ответил на проект постановления о его отставке

Глава Минздрава не считает свою работу безупречной, но в то же время говорит, что многое было сделано для медицины

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что его команда хоть и не безупречно, но спасает медицину, а в постановлении о его отставке есть политический контекст. Об этом он рассказал в эфире Сніданок на 1+1.

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"Я не могу сказать, что она (работа Минздрава, - ред.) безупречна, но достаточно много сделано за этот период. У нас есть четкие планы пошаговые, что мы будем делать дальше. Не на месяц, не на два, а на два-три года", - сказал он.

Степанов также видит в постановлении политический подтекст.

"Как только мы начинаем серьезные действия по, скажем так, спасению украинской медицины, сразу начинается активизация людей, которые, по моему мнению, имели прямое отношение к развалу этой медицины, и сейчас явлляются народными депутатами фракции Голос, которые и были инициаторами этих событий", - сказал он.

Проект постановления поддержали 96 нардепов из фракций Голос , Слуга народа , Европейская солидарность , а также депутатских групп За будущее и Доверие. министр продемонстрировал профнепригодность, некомпетентность и профессиональную халатность. Вчера в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Степанова. Инициатором выступила фракция Голос, которая считает, что

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Марк Сировой

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