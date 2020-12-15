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Министр экологии и министр по делам ветеранов подали в отставку

15.12.2020, 18:30
Министр экологии и министр по делам ветеранов подали в отставку - Фото
Роман Абрамовский (Фото: menr.gov.ua)

Министр экологии Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали заявления об отставке. Об этом сообщил на заседании парламента глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Разумков поручил комитетам с утра рассмотреть заявления, чтобы их смогли вынести на пленарное заседание.

  • Сегодня должно состояться заседание фракции Слуги народа с президентом Владимиром Зеленским. На нем обсудят кандидатуры сразу пяти новых министров.
  • Два собеседника из руководства фракции СН сказали LIGA.net, что на должность главы Минэкологии претендует Роман Опимах. Кандидатом в министры по делам ветеранов является Юлия Лапутина, сообщала нардеп СН Галина Янченко.
Марк Сировой
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отставка министр Сергей Бессараб Роман Абрамовский

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