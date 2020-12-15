Зеленский будет на заседании Слуги народа. Обсудят кандидатуры новых министров: имена

Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании фракции Слуга народа, где планируют обсудить кандидатуры на ряд министерских должностей. Об этом LIGA.net сообщила депутат от СН Галина Янченко.

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На должность министра энергетики рассмотрят кандидатуру Юрия Витренко, министра образования – Сергея Шкарлета, министра по делам ветеранов - Юлии Лапутиной.

По словам Янченко, заседание фракции задерживается из-за продленного рабочего дня нардепов – сейчас идет заседание бюджетного комитета. До 17:00 в заседании объявлен перерыв.

LIGA.net, на заседание фракции приглашены кандидат на должность министра аграрной политики Роман Лещенко и кандидат на министра защиты окружающей среды Роман Опимах. По словам двух собеседников в руководстве фракции, планируется создать новое министерство аграрной политики и назначить его руководителем Лещенко. Также, по информациина заседание фракции приглашены кандидат на должность министра аграрной политики Роман Лещенко и кандидат на министра защиты окружающей среды Роман Опимах. По словам двух собеседников в руководстве фракции, планируется создать новое министерство аграрной политики и назначить его руководителем Лещенко.

СПРАВКА. Юлия Лапутина работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, она занимает должность генерального директором Директората коммуникаций и информационной политики. До этого работала в Службе безопасности Украины, стала второй в истории Украины женщиной, которая получила звание генерала. В сентябре – декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне антитеррористической операции (сейчас – операция Объединенных сил) на Донбассе и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований. Роман Опимах с 2019 года занимает должность главы Государственной службы геологии и недр Украины. Занимал должность советника министра энергетики и угольной промышленности в 2015-2016 годах. Роман Лещенко является главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. С октября 2019 г. — внештатный уполномоченный президента по земельным вопросам.

20 ноября Кабмин уволил главу Минэнерго Ольгу Буславец и назначил нового и.о. министра Юрия Бойко.

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Станислав Стороженко , Юрий Смирнов

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