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Министром развития общин и территорий назначен Денис Шмыгаль

Министром развития общин и территорий назначен Денис Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: скриншот из видео телеканала Рада)
04.02.2020, 11:25

За назначение министра проголосовали 278 нардепов

Денис Шмыгаль назначен Верховной Радой вице-премьером и министром развития общин и территорий. 

Кандидатуру Шмыгаля поддержали 278 депутатов, против проголосовали 2, воздержались  - 92.

Денис Шмыгаль родился в 1975 году. Нынешний глава Ивано-Франсковской ОГА. Ранее возглавил Бурштынскую ТЭС (входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

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