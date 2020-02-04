Министром развития общин и территорий назначен Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: скриншот из видео телеканала Рада)

Денис Шмыгаль назначен Верховной Радой вице-премьером и министром развития общин и территорий.

Кандидатуру Шмыгаля поддержали 278 депутатов, против проголосовали 2, воздержались - 92.

Денис Шмыгаль родился в 1975 году. Нынешний глава Ивано-Франсковской ОГА. Ранее возглавил Бурштынскую ТЭС (входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.