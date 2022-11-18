Минкульт не призывает к изолированию российских деятелей культуры, осуждающих войну

В Минкультуры заявили, что не призывают к изолированию представителей российского культурного сообщества, которые разделяют демократические ценности и выступают с публичным осуждением войны в Украине. В то же время в министерстве не "считают возможным и целесообразным" представителям украинской культуры "сотрудничать или каким-либо иным образом взаимодействовать с ними в публичной плоскости". Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

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"Министерство культуры и информационной политики выступает против любого культурного диалога с агрессором", – говорится в сообщении.

В министерстве считают важным прекратить сотрудничество со всеми государственными российскими институтами сферы культуры и медиа, а также с теми представителями РФ за рубежом, кто откровенно выступает в поддержку войны.

"Попытка сейчас, во время активных боевых действий на нашей территории, давать слово на одних площадках представителям агрессора и Украины является попыткой нивелировать ужасы войны, легитимизируя российские пропагандистские нарративы в отношении Украины", – отметили в ведомстве.

"В то же время заметим, что мы не призываем к изолированию тех представителей российского культурного сообщества, которые разделяют демократические ценности и выступают с публичным осуждением войны в Украине. Которые называют вещи своими именами и отмечают, что политическая ответственность за агрессию в Украине лежит на Российской Федерации, ведь Украина – толерантное европейское государство, базирующееся на демократических ценностях", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивают в Минкульте, "мы не видим возможным и целесообразным представителям украинской культуры сотрудничать или каким-либо другим образом взаимодействовать с ними в публичной плоскости".

Из культурных учреждений Херсонской области оккупантами вывезено около 15 000 экспонатов.

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Вадим Ребрина

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