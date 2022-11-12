Оккупанты украли в музеях Херсонской области 15 000 экспонатов и сантехнику – ЦНС

Во временно оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным россиянами имуществом — из культурных учреждений Херсонской области вывезено почти 15 000 экспонатов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В частности, по данным ЦНС, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. У музея также есть филиал в Новой Каховке. В постоянной экспозиции музея была иконопись XVII-начала XX века, украинское искусство II половины XIX-начала XX века. Также были представлены работы современных художников.

"В целом из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонской области вывезено почти 15 000 экспонатов", – говорится в сообщении.

"Но не только культурные ценности были вывезены оккупантами. Россияне уже по традиции украли сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику", – добавили в ЦНС.

С 31 октября по 3 ноября российские оккупанты вывезли из Херсонского художественного музея пять фур с культурными ценностями, упакованными кое-как "в какое-то тряпье", сообщила пресс-служба музея.

Читайте также: Зеленский: исторический день. Возвращаем юг, возвращаем Херсон. Так будет везде

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.