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Оккупанты украли в музеях Херсонской области 15 000 экспонатов и сантехнику – ЦНС

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12.11.2022, 15:55
Оккупанты украли в музеях Херсонской области 15 000 экспонатов и сантехнику – ЦНС - Фото
Фото: facebook.com/art.museum.ks

Во временно оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным россиянами имуществом — из культурных учреждений Херсонской области вывезено почти 15 000 экспонатов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В частности, по данным ЦНС, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. У музея также есть филиал в Новой Каховке. В постоянной экспозиции музея была иконопись XVII-начала XX века, украинское искусство II половины XIX-начала XX века. Также были представлены работы современных художников.

"В целом из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонской области вывезено почти 15 000 экспонатов", – говорится в сообщении.

"Но не только культурные ценности были вывезены оккупантами. Россияне уже по традиции украли сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику", – добавили в ЦНС.

  • С 31 октября по 3 ноября российские оккупанты вывезли из Херсонского художественного музея пять фур с культурными ценностями, упакованными кое-как "в какое-то тряпье", сообщила пресс-служба музея.

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Вадим Ребрина
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Херсон оккупация музей искусство
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