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Оккупанты разграбили Херсонский художественный музей, им помогали некоторые сотрудники

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 07:49
Оккупанты разграбили Херсонский художественный музей, им помогали некоторые сотрудники - Фото
Фото: facebook.com/art.museum.ks

С 31 октября по 3 ноября российские оккупанты вывезли из Херсонского художественного музея пять фур с культурными ценностями, упакованными кое-как "в какое-то тряпье". Об этом сообщает пресс-служба музея.

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Там говорят, что около 40 человек выносили произведения искусства и оргтехнику в сопровождении вооруженных автоматами мужчин в штатском.

"О деликатном отношении к старинным раритетам речь даже не идет – картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какое-то тряпье", – сообщили в музее.

1 ноября оккупанты загрузили и вывезли три фуры и школьный автобус, 2 ноября — еще две фуры, 3 ноября забирали остатки автобусом уже без вооруженной охраны.

В музее пока не знают, что именно украли россияне, "но в том, что самое ценное (XVII-XIX вв.) забрали в первую очередь, сомнений нет".

Груз, по данным музея, вывезен во временно оккупированный Крым, "но не факт, что это последний пункт назначения".

"Управляла так называемой "эвакуацией" псевдодиректор Наталья Десятова, которую херсонцы могут знать как певицу из кафе "Театральное" (это об уровне профессиональности). К сожалению, помогали ей и некоторые сотрудники музея, которые согласились работать на россиян. По мнению действующего директора музея Алины Доценко, в Крыму "принимают" коллекцию Херсонского художественного музея тоже бывшие подчиненные — Наталья Кольцова и Инна Буренко, которые заранее "эвакуировались", – говорится в сообщении.

Оккупанты разграбили Херсонский художественный музей, им помогали некоторые сотрудники

"PS "Эвакуацию" унитазов пока подтвердить не можем", – пошутили в пресс-службе музея.

Полиция открыла уголовное производство по факту грабежа и вывоза российскими военными художественных ценностей из Херсонского художественного музея.

Вадим Ребрина
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Херсон оккупация музей
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