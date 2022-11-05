Оккупанты разграбили Херсонский художественный музей, им помогали некоторые сотрудники

С 31 октября по 3 ноября российские оккупанты вывезли из Херсонского художественного музея пять фур с культурными ценностями, упакованными кое-как "в какое-то тряпье". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там говорят, что около 40 человек выносили произведения искусства и оргтехнику в сопровождении вооруженных автоматами мужчин в штатском.

"О деликатном отношении к старинным раритетам речь даже не идет – картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какое-то тряпье", – сообщили в музее.

1 ноября оккупанты загрузили и вывезли три фуры и школьный автобус, 2 ноября — еще две фуры, 3 ноября забирали остатки автобусом уже без вооруженной охраны.

В музее пока не знают, что именно украли россияне, "но в том, что самое ценное (XVII-XIX вв.) забрали в первую очередь, сомнений нет".

Груз, по данным музея, вывезен во временно оккупированный Крым, "но не факт, что это последний пункт назначения".

"Управляла так называемой "эвакуацией" псевдодиректор Наталья Десятова, которую херсонцы могут знать как певицу из кафе "Театральное" (это об уровне профессиональности). К сожалению, помогали ей и некоторые сотрудники музея, которые согласились работать на россиян. По мнению действующего директора музея Алины Доценко, в Крыму "принимают" коллекцию Херсонского художественного музея тоже бывшие подчиненные — Наталья Кольцова и Инна Буренко, которые заранее "эвакуировались", – говорится в сообщении.

"PS "Эвакуацию" унитазов пока подтвердить не можем", – пошутили в пресс-службе музея.

Полиция открыла уголовное производство по факту грабежа и вывоза российскими военными художественных ценностей из Херсонского художественного музея.

Украина рассчитывает деоккупировать Херсон в ноябре, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска действительно готовятся отойти на левый берег Днепра в Херсонской области.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.