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Минкульт объявил сбор информации о вандализме оккупантов против объектов культуры

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 21:37

Минкультуры объявило сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины. Об этом сообщает министр культуры Александр Ткаченко.

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Свидетели подобных действий из всех регионов Украины могут прислать фото или видео доказательства в Минкультуры через ресурс culturecrimes.mkip.gov.ua.

Доступные для открытого использования данные будут публиковаться на портале. Предоставленные верифицированные материалы могут быть переданы Международному уголовному суду в Гааге для проведения следственных действий.

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Вадим Ребрина
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Россия оккупанты вандализм александр ткаченко минкультуры варвары
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