Минкульт объявил сбор информации о вандализме оккупантов против объектов культуры
09.03.2022, 21:37
Минкультуры объявило сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины. Об этом сообщает министр культуры Александр Ткаченко.
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Свидетели подобных действий из всех регионов Украины могут прислать фото или видео доказательства в Минкультуры через ресурс culturecrimes.mkip.gov.ua.
Доступные для открытого использования данные будут публиковаться на портале. Предоставленные верифицированные материалы могут быть переданы Международному уголовному суду в Гааге для проведения следственных действий.
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