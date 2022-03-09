Минкульт объявил сбор информации о вандализме оккупантов против объектов культуры

Минкультуры объявило сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины. Об этом сообщает министр культуры Александр Ткаченко.

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Свидетели подобных действий из всех регионов Украины могут прислать фото или видео доказательства в Минкультуры через ресурс culturecrimes.mkip.gov.ua.

Доступные для открытого использования данные будут публиковаться на портале. Предоставленные верифицированные материалы могут быть переданы Международному уголовному суду в Гааге для проведения следственных действий.

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Вадим Ребрина

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