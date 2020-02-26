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Минкультуры будет стимулировать создание фильмов о Крыме

Минкультуры будет стимулировать создание фильмов о Крыме - Фото
Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.02.2020, 16:47

По словам главы Минкультуры Владимира Бородянского, фильмы о Крыме будут получать дополнительные баллы на питчинге

Фильмы о Крыме будут получать дополнительные баллы при отборе проектов, претендующих на государственное финансирование. Об этом на форуме Age of Crimea заявил министр культуры Владимир Бородянский.

"Кино о Крыме, его истории и современных вызовах полуострова, связанных с временной оккупацией, будут получать дополнительные баллы на питчинге, начиная с этого года", сказал Бородянский.

Он в целом рассказал о культурной политике Украины в отношении Крыма.

По словам министра, Украина сделает постоянной поддержку перемещенных из Крыма медиа, которые освещают крымскотатарскую тематику. 

Украина также ратифицирует второй протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Этот протокол, отметил Бородянский, станет правовой поддержкой для защиты украинских культурных ценностей в Крыму.

Глава Минкультуры заявил, что Украина будет противодействовать незаконным археологическим раскопкам в Крыму и вывозу культурных и исторических ценностей в Россию.

Также, по словам министра, в 2020 году будут организованы онлайн курсы украинского и крымскотатарского языков для детей и взрослых, проживающих в Крыму.

Питчинг - устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов для него.

Сегодня президент Владимир Зеленский выступил с инициативой введения Дня сопротивления оккупации Крыма. 

Ребрина Вадим
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Министерство культуры Крым кино Владимир Бородянский
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