Минкультуры объявило конкурс на должности глав госагентств

Министерство культуры приглашает к участию в конкурсах на должности руководителей семи государственных агентств, которые входят в структуру ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
В частности, объявлены конкурсы на должности руководителей
- Государственного агентства по вопросам искусств,
- Госагентства по вопросам художественного образования,
- Госагентства развития молодежи и гражданского общества,
- Госагентства спорта,
- Госагентства развития туризма,
- Государственной инспекции культурного наследия,
- Государственной службы охраны культурного наследия.
Ранее Минкультуры пообещало в феврале 2020 г запустить новый телеканал для оккупированных территорий Украины.