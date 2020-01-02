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Минкультуры объявило конкурс на должности глав госагентств

Минкультуры объявило конкурс на должности глав госагентств - Фото
Владимир Бородянский (Фото: Минкультуры/Facebook)
02.01.2020, 16:48

В министерстве сообщили об открытии семи вакансий

Министерство культуры приглашает к участию в конкурсах на должности руководителей семи государственных агентств, которые входят в структуру ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

В частности, объявлены конкурсы на должности руководителей

- Государственного агентства по вопросам искусств,

- Госагентства по вопросам художественного образования,

- Госагентства развития молодежи и гражданского общества,

- Госагентства спорта,

- Госагентства развития туризма,

- Государственной инспекции культурного наследия,

- Государственной службы охраны культурного наследия.

Ранее Минкультуры пообещало в феврале 2020 г запустить новый телеканал для оккупированных территорий Украины.

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искусство культура минкультуры Владимир Бородянский
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